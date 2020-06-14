Avrupa tarihi ile yüzleşiyor... Belçikalı heykel boyamayı sevdi!

Başkent Brüksel'de General Emile Storms'un büstü, kırmızıya boyanırken, belediyenin büstü taşımak istediği belirtildi.

DÜNYA 14.06.2020, 15:20
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Avrupa tarihi ile yüzleşiyor... Belçikalı heykel boyamayı sevdi!

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Belçika'nın sömürgeci geçmişi de tekrar gündeme geldi.

Ülkede, Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerine yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.

Ixelles bölgesinde yer alan Kral 2. Leopold döneminde sömürgecilik faaliyetlerine katılan General Storms'un büstü de kırmızıya boyandı.

Belçika basınında yer alan bilgiye göre, Ixelles belediyesinin, büstü taşımak istediği bildirildi.

KIRMIZI BOYAYLA “TAZMİNAT” MESAJI

Ülkede çok sayıda Kral 2. Leopold heykeline zarar verilirken 1951-1993 yıllarında Belçika Kralı olan Baudouin'in şehir merkezindeki büstü de kırmızıya boyanmıştı. Ayrıca, büstün üstüne "tazminat" yazılmıştı.

Kentin farklı bölgelerinde Kral 2. Leopold'un isminin bulunduğu sokak tabelaları boyanmıştı.

BÜSTÜN ÜZERİNE “NEFES ALAMIYORUM” YAZILDI

1800'lü yılların sonunda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da yapılan katliamlar, Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi.

Gent kentinde geçen hafta 2. Leopold'un büstü kırmızıya boyanarak Floyd'a atfen büstün üzerine "Nefes alamıyorum" yazılmıştı.

SOKAKLARDAN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Anvers şehrinde de geçen hafta ateşe verilen Leopold heykeli dün kaldırılmıştı. Heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve daha sonra müzede sergileneceği bildirilmişti.

Belçika'da Kongo'nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için kampanya yürütülüyor.

Belçika’nın 1865-1909 yıllarında kralı olan Leopold'un, ülkeyi Kongo'nun kaynaklarını kullanarak inşa ettiği ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.

#Belçika
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