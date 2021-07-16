Avrupayı Sel vurdu

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan habere göre; Almanya'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü aktarıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istendi.

ONLARCA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları yaşandı.

Felakette 81 kişi ölürken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

EVLERİNİZDE KALIN ÇAĞRISI

Alman makamları, insanları acil durum nedeniyle evde çıkmamaları konusunda uyardı.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Meteorologlar, "Tarihin en pahalı yağmuru" yorumları yaparken, binlerce evi su bastı.

Altena kasabası ve diğer bir bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü.

Bonn'un güneyindeki Ahrweiler bölgesini vuran sel suları onlarca evi yıktı.

Hagen kenti de tamamen sular altında kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Vulkaneifel'de olağanüstü hal ilan edildi.

Yağmurdan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de etkilendi.

Hagen'de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı.

Belçika'da sel felaketi sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti.

"BU GERÇEKTEN ÇOK YIKICI"

Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, "Bu gerçekten çok yıkıcı" değerlendirmesinde bulundu.