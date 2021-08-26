Avustralyalı çiftçi, teyzesini anmak için koyunlarla kalp çizdi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan çiftçi Ben Jackson, teyzesi Aunt Debby'yi kanser hastalığı nedeniyle kaybetti.

İki yıllık kanser mücadelesinde yenik düşen Debby, Queensland eyaletinde son yolculuğuna uğurlandı.

KISITLAMALAR CENAZEYE GİTMESİNİ ENGELLEDİ

Jackson, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze törenine katılamayınca ilginç bir yöntemle teyzesine veda etti.

KOYUNLAR KALP ŞEKLİNDE TOPLANDI

Jackson'ın yere tahıl serme biçiminin ardından alanda toplanan koyunlar, ortaya kalp şeklindeki görüntüyü çıkardı.

Koyunların bir araya geldiği anlar ve oluşturdukları kalp havadan görüntülendi.

"CENAZEYE GİDEMEDİM"

Teyzesi hakkında konuşan Jackson, "Gidip onu görmemin, güle güle dememin ya da cenazeye gitmemin hiçbir yolu yoktu." dedi.

Umutsuz ve çaresiz hissettiğini, ne yapacağını bilemediğini dile getiren Jackson, yerde büyük bir kalp yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Avustralyalı çiftçi, daha sonra çekilen videoyu, cenazeye katılan akrabalarına gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.