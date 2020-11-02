Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma
Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagog yakınında yaşanan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında meydana gelen silahlı saldırıda bir polis ağır yaralandı.
TÜRK VATANDAŞLARI ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI
Viyana polisi yaptığı açıklamada 6 farklı noktada uzun menzilli silahlarla düzenenen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.
Viyana Hilton Oteli önünde meydana geldiği öğrenilen saldırı sırasında, Türk vatandaşı olduğu tahmin edilen bir kişi, saklanan diğer sivilleri bulundukları yerlerden çıkmamaları için uyarırken görüntülendi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.
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