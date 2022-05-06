Avusturya, Rusya’ya yönelik olası bir doğal gaz ambargosuna karşı

Schramböck, Alman basınına yaptığı açıklamada, hem Avusturya’nın hem de Almanya’nın bu yönde bir yaptırımı kaldıramayacağını vurgulayarak, her iki ülkenin olası bir doğal gaz ambargosuna karşı olduğunu, bunun faydadan ziyade daha fazla zarara yol açacağını ifade etti.

Doğal gaz ambargosunu reddettiklerinin altını çizen Schramböck, "Avusturya için doğal gaz ambargosu net bir kırmızı çizgidir." dedi.

Schramböck, vatandaşların ödediği vergilerle yalnız Avusturya’nın doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini ve bu doğrultuda doğal gazın depolanacağını kaydederek, "Ancak biz Avusturya vergileriyle Almanya, Fransa ve Hollanda için doğal gaz satın alamayız." ifadesini kullandı.

Ülkenin doğal gaz depolarının doluluk oranının şu an için yüzde 18 seviyelerinde olduğunu aktaran Schramböck, bu oranı yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini, Rusya’ya alternatif oluşturacak seçenekler üzerinde de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İddialar yalanlanmıştı

Doğal gaz ihtiyacının yüzde 80’ini Rusya’dan karşılayan Avusturya’nın Rus enerji şirketi Gazprom’un şartlarını kabul ettiği ve ruble ödeme yapacağı yönünde haberler, geçen hafta uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuş, ancak hem Başbakan Karl Nehammer hem de Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, bu iddiaları yalanlamıştı.