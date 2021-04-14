Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda ele geçirdiği Ermenistan silahlarını 'Ganimetler Müzesi'nde sergiliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan`ın Karabağ savaşında Azerbaycan`a karşı Rusya yapımı "İskender M" balistik füzeleri kullandığını açıkladı.

Aliyev Bakü`de, Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların yer aldığı "Savaş Ganimetleri Müzesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Açık havada 5 hektar alana kurulan müzeyi gezen Aliyev, sergilenen silah ve araçları inceledi.

Aliyev, müzede sergilenen "İskender-M" füzelerinin kalıntılarını göstererek, "Ermeniler Şuşa`ya işte bu füzeyi fırlattı. Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geldi? Bu füzelerin onlarda olmaması gerekirdi. İşte kanıtı burada. Bu, Ermenistan`ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan`ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız. Ermenistan`ın `İskender-M` füzeleri ile tarihi kentimiz Şuşa`yı yok etmeye çalıştığını herkes görsün. Biz Şuşa`yı kurtardıktan sonra kullandılar bu füzeyi. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece resmi açıklama bekliyoruz. Herkes gelip görecek. Bu, Ermeni vahşetinin ve savaş suçlarının bir başka kanıtıdır." şeklinde konuştu.