Azerbaycan 23 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Ordusu, Şuşa kentinden sonra 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Bunun yanı sıra Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

DÜNYA 09.11.2020, 13:55 09.11.2020, 14:10
Azerbaycan 23 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

23 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Dün operasyonun en önemli ayaklarından biri olan Şuşa'nın alınmasını gerçekleştirirken bölgedeki ilerleyişini de devam ettiriyor. Azerbaycan Ordusunun, Şuşa kentinden sonra 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığı açıklandı.

ERMENİSTAN'A DARBE

Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi.

93 SİVİL ÖLDÜ 407 KİŞİ YARALANDI

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı.

Açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

#Azerbaycan #Ermenistan #Şuşa #köy
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