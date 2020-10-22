Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

DÜNYA 22.10.2020, 19:49
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

AZERBAYCAN VE İRAN HALKLARINI KUTLADI

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev #Karabağ #Azerbaycanİran sınırı
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