Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

The state border between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been completely secured through liberation of the Agbend settlement. I congratulate the peoples of Azerbaijan and Iran on this occasion. Long live Azerbaijan’s glorious Army! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

AZERBAYCAN VE İRAN HALKLARINI KUTLADI

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.