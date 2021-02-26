Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi.

DÜNYA 26.02.2021, 00:22 26.02.2021, 12:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevHocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kendi topraklarımızı işgalden kurtararak Hocalı Katliamı'nın kurbanlarının intikamını da aldık" diyen Aliyev, Ermenistan'daki darbe girişimi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"SONUÇLARI AĞIR OLUR"

"Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir. Ermenistan'ın önünde birkaç seçim var. Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir."

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"

Dağlık Karabağ krizinin bittiğini, Türkiye'nin de her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Aliyev şöyle devam etti:

"Dağlık Karabağ sorunu bitmiştir. Bizim kanaatimiz böyledir. Biz Azerbaycan olarak Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü açık bir şekilde söylüyoruz. Yani, Azerbaycan tek başına bu sorunu çözdü. 10 Kasım'da bu sorun çözüldü. Türkiye savaşın ilk günlerinden beri desteğini göstermiştir. Türkiye Azerbaycan'ın haklı duruşuna olan desteğini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden beri desteğini açık bir şekilde göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Azerbaycan #Ermenistan #Hocalı Katliamı #İlham Aliyev
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