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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev NATO'ya gitti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO'ya giderek Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüştü. Aliyev görüşmede, Ermenistan'dan iyi niyet görmeleri halinde barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlayabileceklerini söyledi.

DÜNYA 14.12.2021, 20:13
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev NATO'ya gitti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, ülkesinin NATO'nun güvenilir bir ortağı olduğunu belirterek, Afganistan'daki NATO misyonuna 2002'den bu yaza kadar katkı yaptıklarını, Azerbaycan askerlerinin Afganistan'dan ayrılan son koalisyon askerleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Aliyev, Stoltenberg ile gelecekteki iş birliği planlarını konuştuklarını, Azerbaycan'ın NATO'nun askeri eğitimlerine katıldığını, bölgenin barışı ve istikrarına hizmet amacıyla NATO üyesi Türkiye ile sadece bu yıl 7 ortak askeri eğitim yaptıklarını söyledi.

"Politikamız gayet açık"

Azerbaycan'ın bölgede barış, istikrar ve öngörülebilirlik istediğini vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Çabalarımız bölgede yeni bir savaş riskini asgariye indirme amacını taşımaktadır. Bu amaçla en iyi yol iletişim kanallarını açık tutmak, aktif diyalog kurmak ve yeniden komşu olmayı öğrenmektir. Politikamız gayet açıktır. Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek teklif ettiğimiz gibi iki ülke arasında barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz."

Aliyev, enerji meselesini de görüştüklerini, ülkesinin 4 NATO üyesine doğal gaz temin ettiğini söyledi.

Zengezur koridoru

Aliyev, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı üçlü görüşmeden beklentisi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Zengezur koridoru hakkındaki soruyu yanıtlarken, Zengezur koridorunun açılmasının geçen yıl Rusya ile imzaladıkları üçlü bildiri gereği Ermenistan için zorunluluk olduğunu anlattı.

Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan bir demir yolu hattı ve otoyol inşası için anlaştıklarını hatırlatan Aliyev, otoyolun kesin güzergahının henüz tespit edilmediğini, bunun gelecek görüşmelerde ele alınacağını söyledi.

Aliyev, "Bu akşam Charles Michel ile üçlü toplantıda da bu konuyu görüşeceğiz." dedi.

"Zengezur koridorunda gümrük bulunmamalı"

Zengezur koridorunun Laçin koridoru ile aynı yasal rejime tabi olması gerektiğinin altını çizen Aliyev, Laçin koridorunda gümrük bulunmadığını, bu nedenle Zengezur koridorunda da gümrük bulunmaması gerektiğini ifade etti.

"Ermenistan, gümrük kurulmasında, mallar ve kişilerin kontrol edilmesinde ısrarcı davranırsa biz de Laçin koridorunda aynısı için ısrarcı oluruz. Bunun kararını Ermenistan verecek. Biz her iki seçeneğe de açığız. Ya ikisinde de gümrük olmayacak ya da ikisinde de olacak."

Husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirten Aliyev, bugün Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturacağını ifade etti.

#Azerbaycan #İlham Aliyev #NATO
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