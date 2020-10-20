Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İşgal edilmiş topraklarda hayat yeniden canlanacaktır. Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.

Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.

Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz.

Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata turduna döneceği günü bekledi.

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır.

Onlara diz çöktürdük. Topraklarımızdan kovuyoruz. Daha da kovacağız. Her gün yeni bir toprağımızda bayrağımız dalgalanıyor.

Hani nerde "yenilmez" Ermenistan ordusu? Buralara öyle tahkimatlar kurmuşlar ki... Bunlar oralardan çıkar mı hiç? Gece gündüz yalan söylüyorlar.

Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı. Ermenistan'ın 241 tankı imha edildi, 39 tanklına el konuldu."