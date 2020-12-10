Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreninde Ceddin Deden çalındı

Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreninde Ceddin Deden çalındı
Karabağ zaferinin kutlandığı Azadlık Meydanı'ndaki geçitte, askerler Ceddin Deden eşliğinde yürüdü.
DÜNYA 10.12.2020, 22:41
30 yıllık Ermenistan işgalinden 44 günlük bir harekatla kurtarılan Dağlık Karabağ için bugün başkent Bakü'de Zafer Geçidi Töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.
ASKERLER CEDDİN DEDEN İLE YÜRÜDÜ
Kardeşlik ve beraberlik mesajları verilen törende Ceddin Deden sürprizi yaşandı.
İki liderin birlikte takip ettiği törende, Azerbaycan askerlerinin geçişi sırasında Ordu Marşı Ceddin Deden çalındı.
7°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2020
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8