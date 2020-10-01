Azerbaycan, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığını duyurdu!

Son saldırılarla birlikte hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 55'e yükseldi.

Azerbaycan savunma bakanlığından Bugün yapılan açıklamada 27 Eylül’den bu yana süren çatışmalarda Ermenistan kuvvetlerine ait, 200 tank ve diğer zırhlı araç, 30 hava savunma sistemi imha edildi ve 2 bin 300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi.

Bölgede saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor.

Son 5 günde farklı bölgelere yönelik saldırılarda televizyon ve haber ajansları çalışanlarının görev yaptığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti.

Bazı durumlarda son anda kurtulan gazeteciler, zor şartlarda görev yapmayı sürdürüyor.