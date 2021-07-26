Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.
DÜNYA 26.07.2021, 16:07
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi olarak görev yapan Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.
Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.
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