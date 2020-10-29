Azerbaycan ordusu çok sayıda hedefi imha etti
Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldırılarına devam eden Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı.
DÜNYA 29.10.2020, 10:14
Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
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