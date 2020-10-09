Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın çok sayıda tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan, Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken. Ermenistan ordusu ise birçok noktada tank ve mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçıyor.

Azerbaycan karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu ise, tanklarını hava saldırılarından korumak için gizlemeye çalıştı. Adeta mevziye gömülüp, üzerine kamuflaj örtülen tanklar, Azerbaycan ordusunca tespit edilip, imha edildi.

Ermenistan silahlı kuvvetleri ise, yoğun şekilde sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Gence kent merkezi sabah saatlerinde Ermenistan ordusunun bir kez daha hedefi oldu.

Ermenistan sınırları içerisinden atıldığı tahmin edilen 180 kiloluk uzun menzilli bir füze, bir okulun arka caddesine düştü. Bir araç parçalara ayrılırken, füzenin düştüğü yerde yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.

Saldırının yaşandığı yere asılan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dikkati çekti. Ermenistan'ın saldırılarında bugüne kadar 31 sivil yaşamını yitirdi, 154 kişi yaralandı.

Öte yandan İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın yalanlarını ifşa eden Rus gazetecinin ülkeye girişini yasaklarken, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı.