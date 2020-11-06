Azerbaycan ordusu ilerledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Azerbaycan ordusu, Terter istikametindeki Tonaşen köyünde Ermenistan ordusuna ait kışlayı da vurdu.

Ermenistan ordusu Azerbaycan sınırında bir kez daha ateşkes ihlali yaptı. Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Ermenistan geçtiğimiz hafta Berde’de 21 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı misket bombaları ile güçlendirilmiş Smerch füzesini bu kez Goranboy’da kullandı.



Bombalar Goranbay’un Meşeli köyüne çok yakın bir noktaya düştü. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.