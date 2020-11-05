Azerbaycan ordusu ilerliyor

Azerbaycan ordusu, gece boyunca askerlere ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi.

DÜNYA 05.11.2020, 08:41
Azerbaycan ordusu ilerliyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı anlatılan açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiğini, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu. 

#Azerbaycan #Ermenistan
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