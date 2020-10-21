Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde sürdü.
DÜNYA 21.10.2020, 17:16 21.10.2020, 19:17
Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.
Saldırılara karşılık veren Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınını etkisiz hale getirdi
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