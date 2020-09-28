Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hukuk dışı saldırısı sonrası Azerbaycan Ordusu’nun başlattığı harekat sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı bugün imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Ayrıca, Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan tüm dış uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.