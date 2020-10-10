Azerbaycan ve Ermenistan'tan ateşkes kararı

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'askeri operasyonların yeniden başlama riski her zaman var' uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün Moskova'da Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında mutabakat sağlanan geçici insani ateşkesi değerlendirdi.

Ateşkesin asıl amacının savaş alanındaki cesetlerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi olduğunu belirten Bayramov, bu işin koordinasyonunun Uluslararası Kızılhaç Örgütünce yürütüleceğini bildirdi.

Bayramov, Ermenistan'ın, ateşkesin ilk saatlerinde saldırıya geçerek ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Ermenistan güçlerinin geri püskürtüldüğünü dile getiren Bayramov, şöyle devam etti:

"Savaş alanında elde ettiğimiz başarılar bize diplomatik alanda da başarı sağladı. Bunlar anlaşmanın 3'üncü ve 4'üncü maddelerinde yer alan ifadelerdir. Ermenistan çözüm için temel ilkelerin yeniden teyit edilmesine zorlandı. Ateşkes sağlandıktan sonra derhal yapıcı müzakerelere başlanılması yükümlülüğünü üstlendi. Ermenistan son 1 yıldır bundan imtina ediyordu. 'Dağlık Karabağ Ermenistan'dır.' demekle müzakere sürecinden çıkmışlardı. Müzakerelere Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin de katılmasını şart koşuyorlardı. Dünkü anlaşmada müzakere sürecinin formatının değişmez olarak kaldığı teyit edildi. Müzakerenin tarafları Ermenistan ve Azerbaycan'dır. Ermenistan kendi güvenceleri için uluslararası gözlemcilerin, uluslararası kuruluşların bölgeye gelmesini istiyordu. Biz ise buna karşı çıktık. Bu konu ancak Ermenistan ordusunun çıkarılmasından sonra konuşulabilir."

Bayramov, anlaşmada geçici ateşkesin süresinin belirtilmediğini ve bunun Uluslararası Kızılhaç Örgütünün koordinasyonunda yapılacak çalışmalara bağlı olduğunu ifade etti.

"PKK ve diğer terör örgütlerinden Ermenistan'ın yanında savaşanların olduğuna dair kanıtlar var"

Ermenistan ordusunda terörist grupların yer alması konusundaki bilgilerin bakanlıkça ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine ve başsavcılığına iletildiğini bildiren Bayramov, "Biz açık kaynaklara ve net kanıtlara dayanıyoruz. Elimizde PKK ve diğer terör örgütlerinden Ermenistan'ın yanında savaşanların olduğuna dair kanıtlar var." dedi.

Bayramov, "Ermenistan, yükümlülüklerini ciddi şekilde yerine getirmeli, müzakere sürecine tam ciddi şekilde dönmeli, gerçek adımlar atmalıdır. Müzakerelere göstermelik olarak katılıp ciddi adımlar atmazlarsa askeri operasyonların yeniden başlama riski her zaman var." uyarısında bulundu.

"Ermenistan, geçici ateşkese uymadı"

Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saldırdığını belirterek, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı. Bu, onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Hacıyev, Azerbaycan ordusunun askeri cephedeki başarılarını diplomasi cephesine taşıdıklarını vurgulayarak, "Diplomatik cephede de Ermenistan'a darbe vuruyoruz. Bugüne kadar şart koşuyorlardı. Artık kimse Azerbaycan ile şart koşarak konuşamaz. Ateşkes barış demek değil. Ateşkes barışa giden yolda süreçlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunun Azerbaycan halkının kararlılığını gördüğünü dile getiren Hacıyev, "Ermenistan orduları Azerbaycan'dan çıkmadıkça Güney Kafkasya'da barışın sağlanması mümkün değildir." dedi.

"Türkiye sürece katkı sağlayacak"

Hacıyev, Türkiye'nin çözüm sürecine katılma olanaklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye, AGİT Minsk Grubu üyesi olarak masadadır. Bölgede yaşananlar Türkiye'yi ciddi şekilde tedirgin ediyor. Türkiye, bölgeye sürdürülebilir barışın gelmesi için çabalarını devam ettiriyor. İster Minsk Grubu, isterse Minsk Grubunu destekleyici diğer formatlar kapsamında, bölgenin söz sahibi ülkelerinden biri Türkiye'nin de bu süreçte aktif katılımı bekleniliyor. Türkiye'nin bu sürece katkı sağlayacağından eminim."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırıları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.

Ateşkesi ihlal eden zırhlı araçlar imha edildi

Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.



Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracı imha edildi

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, 27 Eylül'den ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 12.00'a kadar Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracı, yaklaşık 300 top ve füze sistemi, 60'dan fazla hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, 150'den fazla askeri kamyon ve aracı, 1 S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.



Ermenistan ordusuna ait çalışır durumda 18 tank da Azerbaycan ordusunun eline geçti.

Ermenistan'ın saldırılarında 31 sivil öldü, 171 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, çatışmalar başladığı günden ateşkese kadar olan sivil can ve mal kayıplarını açıkladı.



Buna göre 27 Eylül-10 Ekim döneminde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 171 sivil yaralandı.



Ermenistan'ın saldırılarında 1137 ev, 45 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan'ın en çok hedef aldığı yerleşim yerlerinden Terter'de büyük hasar var

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin ardından, çatışmalar sırasında en çok saldırıya maruz kalan Terter'de sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım da gün yüzüne çıktı.

Ateşkesin yerel saatle gün ortasında başlamasıyla kente yönelik yoğun hava saldırısı dururken, kırsal bölgelerde yer yer saldırılar devam etti.



Saldırılara maruz kalmadan evlerindeki hasarları tespit etmek isteyen Terterliler, 27 Eylül'den sonra ilk defa kentte gelebildi. Ancak halk karşılaştığı manzarayla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Güvenli bölgelerden gelen aileler, araçlarıyla ilk önce evlerini ziyaret edip hasar tespiti yapıyor, ardından ihtiyaçları olan eşyalarını alarak geri dönüyor.



Terterliler, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda Ermenistan'ın ateşkesine güvenmediklerini, daha önce de ateşkeslerin ihlal edildiğini belirtiyor.