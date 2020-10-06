Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor!

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 10'uncu gününde ilerlemesini sürdürüyor.

DÜNYA 06.10.2020, 16:47 07.10.2020, 10:56
45

Azerbaycan askerleri cephe hattının farklı noktalarında birkaç stratejik tepeyi de Ermeni güçlerinden temizledi.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken, Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla ateş açtı.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de dün Ermenistan'ın alışveriş merkezini füzeyle vurduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. AVM’nin vurulma anı kameralara böyle yansıdı

Azerbaycan Ordusu'nun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da dün ele geçirilen askeri araçlar ve silahların görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde tanklar, karargah olarak bir bina ve dolu cephanelik dikkat çekti.

#Azerbaycan Ordusu #Azerbaycan Savunma Bakanlığı #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:07
Güneş 06:27
Öğle 12:25
İkindi 15:39
Akşam 18:13
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2