Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor!
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 10'uncu gününde ilerlemesini sürdürüyor.
DÜNYA 06.10.2020, 16:47 07.10.2020, 10:56
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Azerbaycan askerleri cephe hattının farklı noktalarında birkaç stratejik tepeyi de Ermeni güçlerinden temizledi.
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken, Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla ateş açtı.
Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de dün Ermenistan'ın alışveriş merkezini füzeyle vurduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. AVM’nin vurulma anı kameralara böyle yansıdı
Azerbaycan Ordusu'nun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da dün ele geçirilen askeri araçlar ve silahların görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde tanklar, karargah olarak bir bina ve dolu cephanelik dikkat çekti.
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