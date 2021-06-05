Azeri gazeteciler kendi ölümlerini videoya kaydetmiş!

Dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen patlama sonucu, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abışov ve Susuzluk köyünden Arif Aliyev hayatını kaybetti.

4 YARALI VAR

Abışov ve Aliyev'in yanı sıra 1 kişi daha yaşamını yitirirken; 4 kişi de yaralandı. Ermenistan askerlerinin işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının sonucu ülkeyi yasa boğan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

OTOBÜSÜN PARÇALARI ETRAFA SAVRULDU

Görüntülerde, çekim yapmak için işgalden kurtarılan bölgelere giden gazetecileri taşıyan otobüsün Kelbecer'in Susuzluk köyü istikametinde toprak yolda seyir halindeyken mayının hedefi olduğu kameraya yansıyor. Otobüsün mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada büyük bir gürültü duyulduğu, otobüsün parçalarının etrafa savrulduğu görülüyor.