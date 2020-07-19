Azez’de terör saldırısı: 5 ölü, 85 yaralı
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 85 sivil yaralandı.
DÜNYA 19.07.2020, 20:09 19.07.2020, 21:29
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.
Saldırıda yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı
Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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