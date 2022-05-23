BAE'de restoranda patlama meydana geldi: 2 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi bir patlama ile sarsıldı.

Patlama Khalidiya’da bir restoranda meydana geldi.

2 kişi hayatını kaybetti

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

Patlamaya tüp neden oldu

Patlamaya bir tüpün neden olduğu ve patlamanın ardından restoranda yangın çıktığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, restoranda ve çevresindeki iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Restoranın yakınındaki 4 bina ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.