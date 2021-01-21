Bağdat’ın merkezinde patlama: 28 ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.
DÜNYA 21.01.2021, 11:55 21.01.2021, 13:37
Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.
Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.
Irak Resmi Haber Ajansı, patlamada 28 kişinin öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını bildirdi.
Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmedi.
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