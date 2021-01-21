Bağdat’ın merkezinde patlama meydana geldi
Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, kentin merkezinde patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.
DÜNYA 21.01.2021, 11:55
Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.
Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken, ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
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