Bakan Çavuşoğlu: ilişkilerde pozitif hava önemli

Çavuşoğlu vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konularını görüşeceklerini söyledi.

Görüşmenin ardından temsilcilik ofisinden de açıklama yapıldı. Avrupa birliğinin Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır denildi.

Çavuşoğlu Brüksel’de, Avrupa birliği komisyonu başkanı ile de görüştü. Görüşme sosyal medyadan değerlendirildi.

Türkiye Avrupa birliği ilişkilerinde sıradaki adımları ele aldıklarını diyaloğun şart olduğu bildirildi ama aynı zamanda sahada inandırıcı adımlar bekliyoruz ifadeleri kullanıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel’deki temaslarına Belçika dışişleri bakanıyla devam etti. ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.