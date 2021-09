Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Kureyşi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi ile Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.

#NewYork'taki son günümüze #Pakistan DB kardeşim Shah Mahmood Qureshi'yle Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirerek başladık.



Started last day in #NYC assessing situation in Afghanistan & bilateral relations w/my brother FM @SMQureshiPTI of Pakistan.