Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile görüşerek, iki ülke arasındaki enerji projelerini değerlendirdi.

DÜNYA 20.09.2021, 20:49 20.09.2021, 20:53
Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın başkenti Moskova’da Şulginov ve Miller ile görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

"Verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

Görüşmelerinde, devam eden enerji projelerini ve yeni fırsatları ele aldıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

"Özellikle gaz tedariki konusu istişare edildi" Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada da Miller ile Bakan Dönmez’in görüşmesinde doğal gaz alanında iş birliğinin seyri ve beklentilerin ele alındığı kaydedilerek, "Özellikle gaz tedariki konusu istişare edildi. Taraflar, Rus gazını Karadeniz üzerinden tüketicilere güvenilir bir şekilde taşıyan Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının çalışmalarını takdir ettiler" sözlerine yer verildi./p>

#Fatih Dönmez #Nikolay Şulginov #Aleksey Miller #AksuTV #AksuTVHaber
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