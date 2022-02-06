banner86

banner85

Bakan Soylu, İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib bölgesinde planlanan yaklaşık 63 bin 500 briket evden 52 bin 500'ünün tamamlandığını, evlerden 46 bininin ailelere teslim edildiğini söyledi.

DÜNYA 06.02.2022, 11:10
Bakan Soylu, İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

Bakan Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile AFAD koordinasyonunda İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulundu.

Yapımı tamamlanan evlere yerleşenler ile çadırda kalan aileleri de ziyaret eden Soylu, ailelere Türk halkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Burada AFAD tarafından hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımına eşlik eden Soylu, çocuklara da oyuncak ve çikolata verdi.

İncelemesinin ardından açıklama yapan Soylu, İdlib'de yaklaşık 3,9 milyon kişinin yaşadığını belirterek, AFAD koordinesindeki kurumların ve sivil toplum örgütlerinin buradaki insanlara destek olmak için çalıştığını söyledi.

Bakan Soylu, bölgede yaklaşık 2 bin 900 briket evin olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, kabinemizin ve bütün arkadaşlarımızın yaptırdıkları evler de bu bölgede. Buralarda yüz binlerce insan yaşıyor. Şu ana kadar İdlib bölgesinde yaklaşık 63 bin 500 briket ev planlandı. Bunlardan 52 bin 500'ü tamamlandı, 7 bin 500'ünün daha yapımına başlandı. Yapımı tamamlananlardan yaklaşık 46 bini teslim edildi." diye konuştu.

Göç eden insanların kış nedeniyle zorluk yaşadığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu 63 bin 500 briket evin aslında bir önemi var. Bu insanların kaldığı çadırlı bölgeye de gittik. Kışın buradan farklı manzaralar da geldi. Esas itibarıyla biz onlarla da ilgileniyoruz. Onlar bazen konuşlanması lazım gelen yerlerde, bizim önerdiğimiz bölgelerde kalmıyorlar, tarım arazilerinde kalıyorlar. Bu da tabii çok doğal olarak çamur ve toprak oluyor, yaşanması zor bir halle karşı karşıya kalınıyor."

"Büyük bir sınavdan geçiyoruz"

Soylu, Yunanistan tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz büyük, asil bir milletin evlatlarıyız. Bir büyük sınavdan geçiyoruz. Yerlerinden, topraklarından edilmiş insanların zorluklarına el atacak mıyız atmayacak mıyız, varlığımız bizi şımartacak mı şımartmayacak mı, komşularımıza sırtımızı dönecek miyiz dönmeyecek miyiz? Büyük bir sınavdan geçiyoruz ama bu büyük milletimiz bu sınavdan geri kalmıyor. Belki şu cümleyi söylemek çok yerinde olur. Bu sınavda vahşi batının o acımasız kollarına bu mazlum insanları bırakmıyoruz. Eğer bıraksak ne olacak? Yunan sınırında 19 kişiyi acımasızca donmaya, ölmeye iten ve bunun için de vicdanında en ufak bir sıkıntı olmayan bir anlayışın insafına terk ederiz bu insanları."

"Küresel güçlerin tepinme sahası olması vicdanımızı zedeliyor"

Briket evlerin, aileler için önemine vurgu yapan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Burada yapılan briket evler sayesinde rahat, en azından çadırlarda olmadan kıştan kendilerini koruyabilecek ve bir aile bütünlüğü içerisinde yaşayabilecekleri bir anlayış burada sergileniyor. Sadece bu değil, kömüründen sağlık malzemelerine, gıdasından battaniyesine kadar yardımlar dağıtılıyor. Burada devletimizden, AFAD, Kızılay ve Diyanetimizden, bütün sivil toplum örgütlerimizden, her birinden Allah razı olsun. Burayı bir an olsun yalnız bırakmıyorlar. Buna aynı şekilde devam edeceğiz. Kardeşlerimiz ve biz yalnız bırakmayacağız. Buranın dünyadaki küresel güçlerin tepinme sahası olması vicdanımızı zedeliyor. Onun için bu insanların mazlumluğunun en büyük güç olduğuna inananlardanız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradan elimizi çekmememizi, insani olarak sürekli burada bulunmamızı ve bu bölgelerdeki hayat standartlarını sürekli olarak yükseltilmesini talimatlandırdı. Bu çerçevede bütün kurumlarımız da çalışıyor."

Soylu, AFAD koordinasyonunda son günlerde toplanan 16 tır insani yardım malzemesinin göçmenlere ulaştırıldığını belirterek, sivil toplum örgütlerinin ve kurumların kış boyunca binlerce yardım tırıyla göçmenleri yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Çok sayıda kişinin elinden geleni yaptığını söyleyen Bakan Soylu, "Allah bu sınavda bizi insanlığa mahcup etmesin. Sorumluluğumuz odur, ona inanıyoruz. Çocukların cıvıltısını duyuyorsunuz. Bu çocukları yalnız bırakmak, soğuğa terk etmek, geleceklerini travmalı yaşamalarına neden olmak en büyük insanlık suçudur. Biz bu suçun ortağı değiliz. Tam tersine insanlığı bu suça ortak olmamaları için yıllardır uyarıyoruz." dedi.

"Dünyanın acımasız rekabetine vicdanımızı teslim etmeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, briket evlerin yanı sıra altyapı çalışmalarının da yapıldığının altını çizerek, şunları aktardı:

"Geçen yıl bu bölgelere 5-6 defa gittik, geldik. Bu yıl ilk gelişimiz ama Allah inşallah daha fazla gelmeyi nasip eder. Buradaki kardeşlerimizi bu çadır hayatından, zorluk hayatından kurtarmak, bastığımız taşa kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesiyle gerçekleşmiştir. Bu briket evleri yapıyoruz ama onlara doğru dürüst bir altyapı da yapmamız lazım. Özellikle şu yolların kilit taşlarının da yapılması, gerekeni bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle gerçekleştirdik."

Sadece İdlib'de değil dünyanın birçok yerinde yardım çalışmalarının yürütüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz büyük bir milletiz. Bu arkadaşlarımızın hepsiyle Bangladeş'te, Yemen'de, Arakan Müslümanlarıyla, Lübnan'da, Afganistan'da, dünyanın birçok noktasında beraberiz. Afganistan'da birinci trenimizi gönderdik. İkinci trenimiz de şimdi 850 ton hazırlandı, doldu. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde göndereceğiz. Elbette zorluklar çekiyoruz ama zorlukları çekerken yanı başımızda olan insanlık dramına da duyarsız kalmak bizim milletimizle hiç örtüşmeyecek bir karakterdir.

Hep beraber çaba göstereceğiz ve bu çocukların yarınlara ait bu anlayışı hep beraber oluşturacağız. Onlar da 9 aylık doğdu biz de, onlar da insan biz de insanız. Onun için dünyanın acımasız rekabetine vicdanımızı teslim etmeyeceğiz. Etmediğimizi de hep beraber Allah'a şükür gösteriyoruz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Doğrusu da odur. Allah yardımcımız olsun. Milletimize de buradan medyun-u şükranız. Paylaşmayı, yardımseverliği, komşuyu, çocuğu, büyüğü, yerinden edilmişi bilen bir milletin mensuplarıyız."

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #AFAD #İdlib #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11