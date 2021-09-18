Balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı!
Hollanda'da elindeki Tatar yayı ile evinin balkonundan yoldan geçenlere ok atan şahıs, operasyon sonucu yakalandı. Polisler, saldırganın evinin içinde 2 cansız beden buldu.
DÜNYA 18.09.2021, 11:28 18.09.2021, 11:31
Almelo kentinde oklu saldırı dehşeti yaşandı. Bir evin balkonuna Tatar yayı ile çıkan adam, yoldan geçenlere ok attı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olay yerine gelen polis ise binayı kordon altına aldı.
EVİNDE 2 CANSIZ BEDEN BULUNDU
Hollanda medyasına göre polisler, düzenlenen operasyon sonucu saldırganı yaralı olarak yakalarken, evde 2 cansız beden bulundu. Ölümlerin okla mı yoksa bıçaklama sonucu mu yaşandığı belirsizliğini koruyor.
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