Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi!
Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifasını istedi.
DÜNYA 25.02.2021, 14:07
Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: YAŞANANLAR ERMENİSTAN’IN İÇ MESELESİ
Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması sonrası Rusya'dan ilk açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy DİMİTRİ) Peskov yaptı: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir.
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