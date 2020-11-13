Batan mülteci teknesinde bebeğini arayan anne!
Akdeniz'de mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu 74 mülteci boğulurken, bir annenin bebeğini aradığı an hüznü artırdı.
DÜNYA 13.11.2020, 12:01 13.11.2020, 12:09
Dün Akdeniz, bir kez daha mülteci felaketine sahne oldu.
Libya'dan Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan mültecilerin bindikleri gemi, açık denizde arızalanarak battı.
Geminin batması sonucu en az 74 mülteci, boğularak hayatını kaybetti.
ANNENİN BEBEĞİNİ ARADIĞI O AN
Batan göçmen botunda bir anne, 6 aylık bebeğini kaybetti.
Bebeğini arayan annenin, "Bebeğimi kaybettim, bebeğim nerede?" diye bağırması yürekleri burktu. Arama çalışmaları sonucu bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
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