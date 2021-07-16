"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü

Filipinlerin Pangasinan şehrinde yaşayan 62 yaşındaki yılan uzmanı Bernardo Alvarez, yılanlarla yaptığı gösterilerle tanınıyordu. Yılan zehrine karşı bağışıklığı olduğunu iddia eden adam, yine bir yılanla gösteri yapmak istediği sırada feci şekilde can verdi.

KOBRANIN KAFASINDAN TUTUP ÖPMEYE ÇALIŞTI

Ormanda gördüğü bir kobrayı kafasından kaldıran Alvarez, eline aldığı yılanı dudaklarına götürerek öpmeye çalıştı. Bu sırada kafasını ani şekilde öne atan yılan, Alvarez'in dudaklarından ısırdı. Acı içinde yere düşen yılan uzmanının çığlıkları, komşularının paniklemesine neden oldu.

ZEHRİN ETKİSİYLE VÜCUDU TAŞ KESİLDİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yılan uzmanının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlıkçılar, zehrin etkisiyle adamın vücudunun taş kestiğini ve kanının katılaştığını aktardı.

KIZGIN KOMŞULAR YILANI ÖLDÜRDÜ

Sağlık ekiplerinin Alvarez'in ölüm haberini vermesinin ardından sinirlenen komşular, kobra yılanı öldürdü.