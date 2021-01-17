Başkan seçilen Joe Biden’ın, 20 Ocak'ta yapılacak olan Yemin törenin öncesi tedbirler had safhaya çıkarıldı.

Bazı bazı terör örgütlerinin ve göstericilerin silahlı eylemlerde bulunabileceği istihbaratı üzerine Washington adeta kışlaya döndü

Binlerce ulusal muhafız, federal soruşturma görevlisi ve polis yemin töreni tedbirleri kapsamında sokağa indi.

Yemin töreni yaklaştıkça tedbirler kademeli olarak devreye sokuluyor. Önce Beyaz Saray ve Kongre'ye çıkan tüm yollar kapatıldı. Ardından kritik noktalar bariyerlerle çevrildi.

Güvenlik önlemleri artırılırken, sahte akreditasyon kartı ve dolu silahıyla bir şüphelinin Kongre binası etrafında polis tarafından tutuklandığı ve üzerinden 509 adet mermi çıktığı bildirildi