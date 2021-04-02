Beyni çürüten gizemli hastalık

Kanada, 43 kişide görülen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gizemli beyin hastalığıyla boğuşuyor. Ülkeyi esir alan hastalığın tespiti üzerine çalışan bilim insanları, hastalığın ilk belirtilerinin hafıza kaybı ve halüsinasyon olduğunu belirledi.

DELİ DANA HASTALIĞIYLA BENZERLİK GÖSTERİYOR

Özellikle New Brunswick bölgesinde patlak veren hastalığın, deli dana (Creutzfeldt-Jakob) hastalığıyla benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

Deli dana hastalığı kişilik değişimlerine, anksiyeteye, depresyona ve hafıza kaybına neden olan bir beyin hastalığı. Kendiliğinden ortaya çıkabilen veya kalıtsal olabilen hastalık, bunama ve ölüme yol açabiliyor.

İLK VAKA 2015'TE TESPİT EDİLDİ

Hem insanları hem de hayvanları etkileyebilen bu tür hastalıklar, enfekte et ürünleri yoluyla insanlara bulaşabiliyor. Kanadalı yetkililerin henüz çözemediği hastalıkta ilk vaka 2015'te tespit edildi. Ancak son yıllarda vakalarda artış görüldü. 2020'de 24 vaka ve 2021'de ise şimdiye dek 6 vaka bildirildi. 5 kişinin de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.