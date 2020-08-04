Beyrut'ta şiddetli patlama: Çok sayıda ölü var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda çok büyük bir patlama meydana geldi. Beyrut Büyükelçisi Çakıl, patlama sonrası yaptığı ilk açıklamada, bütün büyükelçilik çalışanlarının durumunun iyi olduğunu belirtti. Reuters, ilk belirlemelere göre patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan patlamanın etkisiyle 3 katlı bir bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar var.

DÜNYA 04.08.2020, 19:54 04.08.2020, 21:25
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Beyrut'ta şiddetli patlama: Çok sayıda ölü var

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

REUTERS: EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti.

BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Patlamanın etkisiyle çevrede birçok ev ve iş yeri ile araçlar hasar gördü. Patlamanın şiddetinin birkaç kilometre çapta bölgeyi etkilediği ifade ediliyor.

Hükümet binası ile Muhammed el-Emin Camii de zarar gören yapılar arasında. 

Beyrut Valisi Mervan AbbudBeyrut Valisi Mervan Abbud

VALİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI, HİROŞİMA'YA BENZETTİ

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

LÜBNAN HİZBULLAHI'NDAN İDDİALARA YALANLAMA

Lübnan Hizbullahı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ESKİ BAŞBAKAN HARİRİ'NİN EVİNİN YAKINLARINDA

Patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı, eski Başbakan Saad El-Hariri'nin evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta. 

DEPODA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. 

Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. 

PATLAMA ANI KAMERALARDA

BÜYÜKELÇİ ÇAKIL'DAN AÇIKLAMA

Gelen son dakika haberine göre; Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut'taki şiddetli patlamayla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Çakıl, "Patlamayı olduğu gibi hissettik, çok büyük bir patlamaydı" diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı bölgeye 1,5 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Çakıl, "Bulunduğumuz binanın bazı camları kırıldı" dedi. 

Büyükelçiliğin bütün çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Çakıl, "Hepsiyle iletişime geçtim, çok şükür iyiler" ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE YARDIMA HAZIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: 

"Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır."

"KARDEŞ LÜBNAN HALKININ YANINDAYIZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN LÜBNAN'A TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

Oktay, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Fuat Oktay, mesajında, "Kardeş ülke Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. ‬‪Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız." ifadesine yer verdi.

#Lübnan #Beyrut #patlama
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