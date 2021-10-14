Beyrut'taki çatışmalarda 9 kişi gözaltına alındı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyrut'ta bazı vatandaşların ölmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmalardan sonra ateş açanları yakalamak üzere baskınlar düzenlendi.

Açıklamada, baskınlarda her iki taraftan biri Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığı aktarılırken tarafların kimler olduğuna açıklık getirilmedi.

Ülkede "fitneyi önlemek" amacıyla Silahlı Kuvvetler yöneticilerinin taraflarla bağlantı kurduğuna işaret edilen açıklamada, çatışmaların yeniden yaşanmaması için ordu birliklerinin bölgede konuşlanmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, üzerinde silah taşıyan herhangi birine karşı müsamahakar olunmayacağı vurgulandı.