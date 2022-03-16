Biden: Dünya Putin'e karşı birleşti, çok ağır bir bedel ödeyecek

800 MİLYON DOLARLIK YENİ DESTEK

Dünya Putin'e karşı birleştiğini ve yaptırımların Rusya'nın ekonomisine zarar vereceğini vurgulayan Biden, "Cumartesi günü yönetimim 200 milyon dolarlık ek bir destek paketi onayladı. ABD yeni güvenlik desteğini 1 milyar dolara çıkarıyor." dedi.

"UÇAKSAVARLARLA UKRAYNA HAVA SAHASINI KORUYACAĞIZ"

Destek paketiyle ilgili detayları da açıklayan Biden, "Yeni destek paketi içerisinde aynı zamanda 9 bin yeni sistem de olacak. Aynı zamanda çeşitli silahlar, küçük silahlar, 20 milyon kurşun gibi malzemeler de olacak. Uçaksavar desteğiyle de Ukrayna hava sahasını koruyacak" ifadelerine yer verdi.

"BU DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR DESTEK"

Öte yandan Biden, "Bu daha önce görülmemiş bir destek. İnsani yardım uygulamasına da devam edeceğiz. 300 milyon dolarlık insani yardım da sağlıyoruz" dedi.

"PUTİN AĞIR BEDEL ÖDEMELİ"

Ayrıca Biden, "Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz. Amacımız Putin'in ağır bir bedel ödemesi. Bu trajik savaşın bitmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ASKERİ DESTEK NELERİ KAPSIYOR?

• 800 uçaksavar sistemi (uzun menzilli dahil)

• 9.000 anti-zırh sistemi

• 7.000 küçük silah (makineli tüfek, pompalı tüfek, bombaatar)

• 20 milyon mermi

• İHA'lar