Biden önde! Sokaklar gergin!

Başkanlığı göğüsleyen isim bir türlü açıklanmıyor.

Sokaklarda gerilimin dozu her geçen dakika artıyor Amerika için iç savaş senaryoları yazılıyor.

Biden, Trump’ın önde olduğu bazı kritik eyaletlerde öne geçti başkanlığa bir adım daha yaklaştı.

Seçimde hile yapıldığını öne süren Amerikan başkanıysa hukuki süreci başlattı 3 eyalette oy sayımını durdurmak için dava açtı 1 eyalette de oyların yeniden sayılmasını istedi ancak yerel mahkeme Trump’ın başvurusunu reddetti, ABD başkanı seçimleri yüksek Mahkeme’ye götürebilir mesajı verdi.

Seçime dair tartışmaların başlamasıyla beklenen oldu sokaklar çoktan karıştı New York başta olmak üzere pek çok önemli şehirde protestolar patlak verdi.