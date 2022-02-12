Biden-Putin görüşmesi sona erdi
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gündemine ilişkin telefon görüşmesi sona erdi.
DÜNYA 12.02.2022, 20:11 12.02.2022, 20:27
Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yükseliyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider Ukrayna gündemine ilişkin telefon görüşmesi Türkiye saati ile 19.04'te başladı. Görüşme 1 saat sürdü.
Gözler bu görüşmede
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.
ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.
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