Bill Gates’ten Elon Musk’a Bitcoin göndermesi

“Küresel Felaketten Nasıl Kaçılır” isimli yeni kitabını piyasaya süren Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Amerikan basınına konuşarak gündem oldu.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan Gates, kendisine Elon Musk’ın Bitcoin yatırımları sorulunca manidar bir yanıt verdi. Bloomberg muhabirinin, “Elon Musk, Tesla’nın 2020 yılında sattığı bütün araçlardan daha çok parayı Bitcoin’e yatırım yaparak kazandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna, “Elon’un tonlarca parası var ve bu konuyu biliyor. Bitcoin’in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor” dedi.

“ELON KADAR PARANIZ YOKSA…”

Gates, “Bitcoin Elon için uygun. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var” ifadesini kullandı.

Gates, Bitcoin hakkında, “Biz bir çıktısı olan şeylere yatırım yapıyoruz. Bitcoin çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor. Gates Vakfı olarak dijital para birimine yatırım yapıyoruz biz de. Fakat bizimkinde kimin ne yaptığı belli oluyor. Dijital para iyi bir şey” yorumunu yaptı.

65 yaşındaki Gates, sadece Bitcoin özelinde olmadan dijital paranın topluma çok olumlu katkı sağlayacağını söyledi.