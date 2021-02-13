Biri ABD tarihinin en kötü, diğeri en iyi başkanı seçildi

Araştırma şirketi YouGov ve Economist tarafından bin 500 ABD'li yetişkinin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarına göre, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı Barack Obama olurken, en kötüsü ise Donald Trump seçildi.

Katılımcıların yüzde 46'sı en kötü başkan olarak Trump'ı, yüzde 24'ü ise Obama'yı seçti. ABD tarihinin en iyi başkanı olarak Obama yüzde 18 ile listenin başında yer alırken, onu yüzde 17 ile Abraham Lincoln izledi.

Ankete katılanların yüzde 43'ü Kongre'de 6 Ocak'ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak Trump'ı gösterirken, yüzde 30'u ise Trump'ın sorumlu olmadığını belirtti.