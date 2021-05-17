BM'den İsrail ve Gazze'ye çağrı: Anlamsız kan dökme, terör ve yıkım döngüsünü sonlandırın

Pazar günü sanal ortamda düzenlenen toplantıda konuşan Guterres, ateşkes ilan edilmesi için tüm taraflarla aktif olarak görüştüklerini açıkladı.

Genel Sekreter, son günlerde artan çatışmaların, birlikte yaşam ve barış umutlarını daha da zayıflattığını söyledi. Guterres ayrıca, her gün artan Filistinli sivillerin ölümleri konusunda "dehşete düştüğünü" ve İsrail'deki ölümler konusunda çok üzüntü duyduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin yanı sıra Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır, Çin, Tunus, Norveç, İrlanda ve Cezayir'den temsilcilerin katıldığı toplantıda Guterres, gazetecilerin bulunduğu binanın yıkılmasını da "aşırı derecede endişe verici" olarak nitelendirdi.

Fransız Bakan: Gazetecilerin binasının yıkılması konusunda aceleci yorum yapmamalıyız

Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune ise pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de AP ve El Cezire gazetelerinin bürolarının da bulunduğunu binanın İsrail saldırısı ile yıkılması konusunda "aceleci yorum" yapılmaması gerektiğini savundu.

Beaune, saldırının endişe verici olduğunu söylese de, "Ama aynı zamanda biliyoruz ki Hamas bazen stratejik olarak liderlerini basının ve sivillerin olduğu binalara yerleştiriyor" şeklinde konuştu.

İsrail, cumartesi yaptığı saldırıyla ilgili, binada Hamas yöneticilerinin olduğu savunmasını yapmıştı. AP ise bu iddiaya karşılık kanıt görmeyi talep etmişti.