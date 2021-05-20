BM Genel Kurulu Filistin için toplandı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için toplandı.

Büyükelçi Volkan Bozkır'ın başkanlığında toplanan Genel Kurula, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Bozkır'ın açılış konuşmasından öne çıkanlar:

"Kudüs Müslümanlar için çok kutsal bir şehir. 2 hafta öncesinde BM, 63 çocuk ve 34 kadının da dahil olmasıyla birlikte 200'ün üstünde sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Can kayıplarının sayısı artmakta. Doğu Kudüs'te de durum aynı. Bu şiddet aynı zamanda İsrail'i de vurdu, orada da can kayıpları var."

Bozkır'dan ateşkes çağrısı

"Gazze'de bir ateşkes için olan çağrımı yinelemek istiyorum ve bunun hemen olması gerekiyor. Taraflar uluslararası hukuka saygı göstermeli. İsrail, hukuğa uymak zorundadır. Saldırılar durmalıdır. Filistinliler kendi evlerinden sürülme korkusuyla yaşamamalıdır. Yahudi yerleşimlerin arttığını görüyoruz. Bu bölgede yaşananlar insanlığa işlenen suç olarak görülmektedir. Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir."

Guterres: Çatışmalar derhal durmalı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı konuşmasında "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı.Yahudi yerleşim faaliyetleri, evden çıkarma ve yıkımlar uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. İsrail’i işgal altındaki Filistin ve Doğu Kudüs'teki yıkım ve evden çıkarma faaliyetlerini durdurması konusunda uyarıyorum." dedi.

Maliki: Dünya izlememeli İsrail’in suç işlemesini durdurmalı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de İsrail salgın boyunca 100 bin Filistinli’yi yerinden ettiğini hatırlattı, dünyanın İsrail'in suçlarını izlemekle yetinmeyip durdurması gerektiğini söyledi:

"İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor. İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor. Netanyahu hükümeti, iki devletli çözüme inanmıyor, yasa dışı yerleşim politikasına devam ederek bu çözümü boşa çıkarıyor."

Al Sani: İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirmenin etnik temizlik noktasına vardığını söyledi. "İşgal altındaki bölgelerde yaşanan tehlikeli durum için acilen İsrail saldırılarının durdurulması gerekiyor. Sivil yerleşim alanlarının, basın ve insani yardım kurumlarının hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

200'e yakın üyenin İsrail'e güçlü mesaj vermesi bekleniyor

Nijer ve Cezayir’in başvurusu sonrası, Başkan Volkan Bozkır Genel Kurulu toplayacağını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'in 200’e yakın üyesinin toplantı ile İsrail'e güçlü mesaj vermesi bekleniyor.

Teşkilatın kararları bağlayıcı organı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), 5 ülkenin vetoları nedeniyle etkisiz kaldığı biliniyor.

Şimdiye kadar Konseyde 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak hiçbirinden sonuç alınamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail’in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi.