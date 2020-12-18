Boeing 737 Max tekrar uçabilecek

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, yaptığı açıklamada, Boeing firmasının son iki yılda yaşanan kazalar sonrası hangarlara çekilen 737 MAX uçaklarında değişikliğe gittiğini ve kendilerinin de bu değişikliklere ilk aşama onayını verdiklerini söyledi.

"Bugünkü doğrulama, sorunu çözmek için yapılan değişiklikleri tanıdığımız anlamına geliyor ancak, atılacak başka bir adım daha var. O da, Kanada olarak uçuşa elverişlilik yönergesini yayınlayacağımız Ocak ayında yapılacak. Uçaklar da bu aşamadan sonra havalanabilecek. Bu uçağa çok, çok dikkatli bir şekilde bakıldı çünkü onu kesinlikle düzelttiğimizden emin olmak istiyoruz. Ödevimizi düzgün yaptığımıza çok eminiz."

Hükümetin yönergeyi yayımlamasından sonra, prosedürler ve eğitim kriterlerini karşılamaları koşuluyla havayolları, Kanada'da Boeing 737 MAX'i tekrar uçurabilecek.

Ne olmuştu?

Boeing firması, "737 MAX 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 MAX" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Kanada'da da WestJet, Sunwing ve Air Canada şirketleri, kazalar sonrası 737 MAX 8 tipi 24 uçağı hangara çekmiş, Boeing firmasına verdikleri 26 uçağın teslimatını ertelemiş ve 11 uçağın siparişini de iptal etmişlerdi.