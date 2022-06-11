Bombaların altında düğün yapıldı

Ukrayna'da çiftler, bombardımanlara aldırış etmeden dünyaevine giriyor.

Savaşın sürdüğü ülkede Rus güçlerinin saldırı riskine rağmen düğün töreni gerçekleştirildi.

Sevdiği kızla evlenmek için Harkov'a geldi

İlk günden itibaren cephede bulunan Ukraynalı asker Anton, sevdiği kızla evlenebilmek için özel izinle Harkov’a geldi.

Harkov’un merkezinde kısıtlı imkanlarla yakın çevre ve arkadaşlarıyla düğün sofrası kuran Anton, şehre geçici olarak düğün için geldiğini söyledi.

"Çocuk sahibi olmak istiyoruz"

Sadece Harkov bölgesinde değil ülkenin genelinde savaşın sürmesinden dolayı bir insanın geleceğe yönelik planlar yapmasının şimdilik mümkün olmadığına dikkati çeken Anton, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş sürüyor ve geleceğimiz için plan yapmak zor çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama hayat devam ediyor ve biz de çocuk sahibi olmak istiyoruz."

"Füze saldırılarından korkmuyoruz"

Savaş sürdükçe cephedeki görevini yerine getirmeye devam edeceğini aktaran Anton, "Şehre yönelik füze saldırıları sürse de biz korkmuyoruz. Bu durum bizi engellemez. Eminim biz kazanacağız." şeklinde konuştu.

"En önemlisi aramızdaki sevgi"

Anton’un eşi 21 yaşındaki İra ise bir buçuk yıl önce tanıştıklarını dile getirerek, "Bu günü daha önceden planladık bu yüzden bizim için son derece önemli. Bugün düğünümüz var." dedi.

Savaş durumunun yeni bir aile kurmanın önünde engel oluşturmadığını belirten İra, "Bizim için en önemlisi aramızdaki sevgi." ifadesini kullandı.

"Hayat devam ediyor"

Düğün sofrasına katılan Anton’un çocukluk arkadaşı Viyacheslav Shirayev de çatışmaların sürmesine rağmen yakın arkadaşının evlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Savaş devam ediyor. İşgalciler Harkov’a yönelik her gün füze saldırısı düzenliyor. Ama buna rağmen kimse sevgiden vazgeçemez, hayat devam ediyor."

Tekrar cepheye dönecek

Çocukluk arkadaşı Anton’un aylardır cephede savaştığını dile getiren Shirayev, "Anton evlendi ama bir hafta sonra yeniden cepheye dönecek ve Ukrayna için mücadelesini sürdürecek." diye konuştu.

24 Şubat'tan beri cephede

Damadın evlilik hazırlıkları için zamanı ve imkanı olmadığını aktaran Shirayev, "Anton, 24 Şubat'tan beri cephede, hazırlıkları biz yaptık." dedi.

Anton ve gelinlik giyen eşi İra, Rus güçlerince savaşın ilk haftasında vurulan ve oldukça ciddi hasar gören Harkov Belediye binasının önünde fotoğraf için poz verdi.

Binanın önündeki caddeden araçlarıyla geçenler, savaşın gölgesinde evlenen çifte korna çalarak selam verdi.