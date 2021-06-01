Bu da ceset çiçeği! Koklamak için saatlerce sırada beklediler

Amorphophallus titanum adındaki kokusu cesede benzetilen çiçek insan akınına uğruyor! Büyük kalabalıklar çiçeği koklamak için saatlerce sıra bekledi.

DÜNYA 01.06.2021, 11:12
Bu da ceset çiçeği! Koklamak için saatlerce sırada beklediler

San Francisco Chronicle gazetesinin haberine göre Leyva, bu nadir türü terk edilmiş binaya götürdü ve burada bir grup insanın gün boyu ziyaret etmesini sağladı. Leyva, "El arabamı aldım, serama indim, bir arkadaşımın yardımıyla bitkiyi arabaya yükledim, eski bir benzinlik olan Art Deco'ya getirdim ve insanlar yavaş yavaş görünmeye başladı" dedi. Leyva, kamp sandalyesine oturdu ve meraklı ziyaretçilerin sorularına sabırla tekrar tekrar cevap verdi. Saat 16: 00'ya kadar en az 1.200 sakinin bu nadide çiçeği ziyaret ettiğini tahmin ediyor.

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ONU KOKLAMAK İÇİN SAATLERCE SIRAYA GİRİYORLAR

ONU KOKLAMAK İÇİN SAATLERCE SIRAYA GİRİYORLAR

Leyva, "Herkes bana bu bitkiyi en son San Francisco'da görmek için saatlerce sıraya girip beklediklerini, önlerinde bariyer olduğunu ve çiçeğe bu kadar yaklaşmalarına izin verilmediğini söyledi." dedi. Güvenlik, giriş ücreti veya herhangi bir kısıtlama olmadığı için insanlar Alameda'daki ender bir ceset çiçeğini ziyaret etmek için sıraya girdiler.

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Himanshu ve Sayali Jain çifti, sosyal medyada bu çiçeği gördükten sonra üç yaşındaki oğullarını buraya getirdiler. Sayali Jain, " Sadece Leyva'ya teşekkür etmek istedim, çünkü o olmasa bizim bu bitkiyi asla göremeyeceğimizi düşündüm" dedi.

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10 YILDA BİR ÇİÇEK AÇIYOR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÖLÜYOR

10 YILDA BİR ÇİÇEK AÇIYOR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÖLÜYOR

Endonezya'nın Sumatra adası orijinli olan ve dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Amorphophallus titanum, nam-ı diğer ceset çiçeği, dünyanın dört bir yanındaki botanik bahçelerinde, çiçek açma dönemlerinde kalabalıkları üzerine çeken bir türdür. Yaşam döngüsünün başlangıcında tohumu çimlenerek bitki soğanını oluşturuyor ve hızla küçük bir yaprak çıkarıyor.

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1 ila 1,5 yıl içerisinde ilk çıkan yaprak dökülüyor ve bitki 3-6 ay arası sürecek bir uyku dönemine giriyor. Uyku döneminden sonra çıkan yeni yaprak, önceki yapraktan daha büyük oluyor ve toprağın altındaki soğanın gelişimi devam ediyor.

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Ceset çiçeklerinin ortalama ömürleri 35-40 yıl sürüyor, bu süre içerisinde uyku ve yaprak döngüsünden geçiyor. Yumru filizlerinden, çiçeğin ortasında yer alan sert sarı kısmı çıkıyor. Bu kısmın ortası boştur ve uzunluğu 2 metreyi bulabilir. Bu sap çiçek kokusunu uzak mesafelere yaymak için ısınıyor ve bu ısı insan vücudu ile aynı sıcaklıkta.

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Bu uzun sapın çevresindeki çiçeğin rengi, yeşil üzerine beyaz beneklidir. Çiçekten sonra çıkan tek yaprağın genişliği ise 4 metreyi bulabilir. Bu özelliği ile dünyanın en büyük yaprak boyutuna sahip bitkisidir. Çiçek açmadan önceki ağırlığı 15-20 kg civarında olan bitkinin çiçek açtığında soğanının ağırlığı 70 - 90 kg civarına ulaşıyor.

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Bu nadir bitkinin çiçek açması yedi ila on yıl sürüyor ve çiçek açtıktan sonra birkaç gün içinde ölüyor. Boyu yaklaşık 3 metre uzunluğa erişen bitkinin çiçeğinin ömrü 24-48 saat aralığında. Ne zaman çiçek açacağını tahmin etmek ise oldukça güç. ABD Botanik Bahçesi, bu nadide türden vahşi doğada 1000'den az kaldığını söylüyor.

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NASIL KOKUYOR?

NASIL KOKUYOR?

"Çocuk bezinden bir esinti." "Bozulmuş balıkkokusuyla çürük soğan karışımı." "Sıcak yaz günü inek leşi bulunan bir çiftlik." Bu yorumlar 2007 yılında ceset çiçeğinin açılmasına tanıklık eden ve buna katlanmak zorunda kalan ABD Botanik Bahçesi çalışanlarına ait. Ancak bu dayanılmaz derecede kötü kokusuna rağmen onu görmek isteyen insanların akınına uğruyor. 2016'da New York botanik bahçesindeki bir ceset çiçeğinin açılışını ziyaret edenler çiçeğin kokusunu "pis", "bin kusmuktan daha kötü" ve "tam olarak Bushwick sokakları gibi" olarak tanımladı.

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NEDEN BU KADAR KÖTÜ KOKUYOR?

NEDEN BU KADAR KÖTÜ KOKUYOR?

Dünyanın en kötü kokan bitkilerinden biri olan ceset çiçeği leş gibi koktuğu için "leş çiçeği" olarak da biliniyor. Salgıladığı kimyasallar nedeniyle etrafa yaydığı kokudan dolayı bu isim ile anılmakta. Geçmişte ceset çiçekleri üzerinde çalışmalar yapan Wisconsin Üniversitesi botanik fakültesinden sera ve bahçeler müdürü Mo Fayyaz, "Kokusu bizim için kötü olabilir ama böceklere güzel geliyor." diyor.

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Fayyaz kokunun sebebini "Bu koku böceklere bir yerlerde yumurtalarını bırakacakları çürüyen bir et olduğunu zannetmelerine yol açıyor ve bu da ceset çiçeğinin tozlaşmasına yarıyor," diye açıklıyor.

#san francisco #Çiçek #art deco #ceset #kökü #Amorphophallus titanum #KALABALIK #ziyaretçi
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