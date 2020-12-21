Bu gece uzun olacak!

En uzun gece yani 21 Aralık kış dönümü günü geldi. Bugün ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Sinop’ta yaşanacak. 21 Aralık tarihi, içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı kuzey yarıküre ülkelerinde kışın, güney yarıküre ülkeleri için ise yazın başlangıcı sayılıyor.

DÜNYA 21.12.2020, 12:22
Bu gece uzun olacak!

Kuzeye gittikçe gece uzunluğunun artacağı kış ekinoksu bugün yaşanıyor. 21 Aralık'tan itibaren ise geceler kısalmaya başlayacak. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile geliyor.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GECE NEDEN YAŞANIR?

Kış Gündönümü’nde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP’TA YAŞANACAK

21 Aralık’ta, ülkenin Kuzey’indeki Sinop’ta 15 saat 6 dakikayla en uzun gece olacak. En kısa gece ise 14 saat ile Hatay’da yaşanacak.

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

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